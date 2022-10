Mal di testa, la mappa nazionale mette in luce i centri cefalee di Molinette e Sant'Anna, unico per le donne

Molinette e Sant'Anna. C'è tanta Torino nella mappatura che la Fondazione Onda ha effettuato sui centri cefalee che in tutta Italia combattono il mal di testa.

Ne hanno contati 143, di Centri cefalee, aderenti al progetto che al loro interno offrono percorsi e servizi dedicati alla gestione dell’emicrania nelle diverse fasi di vita della donna. L’emicrania in Italia colpisce 6 milioni di persone, di cui 4 milioni sono donne. In età adulta, tra la pubertà e la menopausa, ne soffre più di 1 donna su 4 (il 27 per cento)

Tra i 143 Centri cefalee nazionali sono stati riconosciuti il Centro cefalee della donna dell'ospedale Sant'Anna ed il Centro cefalee dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (coordinato dal professor Innocenzo Rainero).

Il Centro cefalee della donna dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino nasce nell’aprile del 1994 come servizio ambulatoriale della Ginecologia e Ostetricia universitaria (diretta dalla professoressa Chiara Benedetto), con la consulenza scientifica del dottor Giovanni Battista Allais, farmacologo clinico e agopuntore.

Rappresenta l’unico Centro cefalee in Italia dedicato esclusivamente alle cefalee femminili, ed inoltre ha sede in un ospedale ostetrico ginecologico di primaria importanza, quale il Sant’Anna, a differenza di tutti gli altri Centri cefalee che hanno sede presso strutture dedicate ad altre specialità. Il razionale che ha portato a questa scelta è che in particolare l’emicrania, patologia estremamente frequente nella popolazione, ha una grande prevalenza nel sesso femminile e necessita di attenzioni cliniche e terapeutiche specifiche nei diversi momenti del ciclo riproduttivo della donna. Infatti ogni evento che implichi modificazioni dell’assetto ormonale femminile può riflettersi in una modificazione dell’andamento dell’emicrania e possono essere attuate tutta una serie di misure terapeutiche mirate per controllare l’espressione patologica di tale malattia.