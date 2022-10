Caso plusvalenze, Andrea Agnelli prova a rasserenare l'ambiente Juve

Il presidente della Juve Andrea Agnelli ha riunito questa mattina tutti i dipendenti alla Continassa. Il numero 1 bianconero ha voluto rassicurare il personale dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui bilanci del club di cui nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini preliminari.

15 gli indagati per false comunicazioni

Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e altre 13 persone sono indagate con l'accusa di false comunicazioni sociali e rispetto al mercato, essendo la Juventus una società quotata in borsa. Il momento è difficile anche sul piano strettamente sportivo, con la recente eliminazione dalla Champions e il ritardo in classifica in campionato.

Il 23 novembre assemblea degli azionisti

Il 23 novembre prossimo l'assemblea degli azionisti è convocata per la approvazione del bilancio 21/22 chiuso in perdita per 254 milioni di euro.

La procura della Figc chiede ai pm i nuovi atti

Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino di conoscere gli atti nuovi e finora mai trasmessigli, come le intercettazioni di conversazioni, che hanno portato agli avvisi di garanzia tra gli altri ad Andrea Agnelli e Pavel Nedved, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze.

"Solo in presenza di atti nuovi e ritenuti decisivi per la revisione della decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale a sezioni Unite - si fa infatti notare in Figc - il procuratore federale potrebbe decidere di impugnare per revocazione la sentenza sportiva.