Il 2 novembre a Grugliasco “Una famiglia per una famiglia”, per aiutare i nuclei in difficoltà

“Una famiglia per una famiglia”, organizzata dal Centro per le Famiglie del Consorzio Ovest Solidale per mercoledì 2 novembre, dalle 17 alle 19, nella “Sala rossa “ della Città della Conciliazione in via Prospero 41 a Grugliasco, è un'iniziativa di affiancamento familiare pensato per sostenere le famiglie che vivono un periodo difficile nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.