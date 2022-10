Recuperate 13 auto rubate e camuffate per essere riciclate: un arresto [VIDEO]

La Polizia di Stato, unitamente all’Arma dei carabinieri, ha portato a termine un’operazione che ha consentito di recuperare ben 13 autovetture che risultavano essere state rubate, tra il mese di settembre e il 24 ottobre 2022, nei comuni di Giaveno, Avigliana e Orbassano e ad arrestare in flagranza di reato un soggetto residente a Careri (RC) che le avrebbe ricevute in consegna per riciclarle.