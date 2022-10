Violenza e droga, stretta nella zona della movida: la polizia chiude due locali in zona Santa Giulia

Venerdì sera, i controlli della Polizia di Stato contro la mala movida in zona Santa Giulia hanno portato all’adozione di 2 provvedimenti con cui il Questore di Torino ha sospeso la licenza, ai sensi dell’art. 100 TULPS, a due esercizi pubblici siti in via Cesare Balbo.

Per uno dei due bar, teatro di una rapina ai danni di due fratelli coinvolti in una lite con alcuni avventori del locale, è stato oggetto di molteplici controlli negli ultimi mesi da parte della Polizia di Stato, risultando abituale ritrovo di persone pregiudicate per reati di detenzione ai fini di spaccio, contro la persona e il patrimonio, è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande dal Questore di Torino, e rimarrà chiuso per 15 giorni a decorrere da oggi.