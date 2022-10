In Piemonte il Covid "rallenta": calano ancora i ricoveri in ospedale

Il Covid non ha lasciato il Piemonte, ma certamente il virus sembra aver rallentato nella nostra regione. Lo dicono i numeri che vedono i ricoveri in ospedale calare ancora, confermando il trend dell'ultima settimana: sono infatti 642 i cittadini ricoverati nei reparti ordinari (-24 rispetto a ieri), pari al 9,5%. Pressoché vuote le terapie intensive, con "soli" dieci pazienti, due in meno rispetto a ieri.