Custode della Certosa di Collegno in ferie, studenti obbligati a "traslocare" per la tesi

Disavventura per un gruppo di laureandi di Scienze della Formazione a Collegno, che questa mattina non hanno potuto discutere la loro tesi all’interno della Certosa. La motivazione? A causa di un disguido, il custode del complesso storico non era stato informato delle lauree ed è quindi andato in ferie. Alle 8.30 i ragazzi e le ragazze si sono dunque presentati - insieme a genitori, fratelli, sorelle e parenti - davanti ai cancelli dell’ex monastero, che però sono inesorabilmente rimasti chiusi.

Lauree al mattino in Sala Consiliare

L’Università di Torino si è attivata e le lauree di questa mattina sono state discusse nella sala consiliare messa a disposizione dal Comune di Collegno. Questo pomeriggio gli studenti di Scienze della Formazione potranno invece regolarmente presentare la loro tesi all’interno della Certosa.