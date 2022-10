Corsa verso le Atp Finals, 2 posti ancora da assegnare. A Parigi-Bercy ultima chance per Bolelli-Fognini

Scatta l'ultima settimana nel calendario ATP prima delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals a Milano, in programma dall'8 al 12 novembre, e delle Nitto ATP Finals a Torino, in calendario dal 13 al 20.

Due i posti ancora da assegnare per Torino dopo la qualificazione di Daniil Medvedev, che si è unito a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic.

Restano ancora in corsa Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Taylor Fritz e Hubert Hurkacz, impegnati nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. In tabellone per il momento anche Matteo Berrettini – ma il tennista romano è in forte dubbio a causa dell’infortunio al piede rimediato a Napoli - e Jannik Sinner, che possono sperare solo di andare a Torino come riserve. Con loro ci saranno anche Lorenzo Musetti, che sarà protagonista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, e Lorenzo Sonego, che ha passato le qualificazioni.

PEPPERSTONE ATP RACE TO TURIN (31-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 6.650 punti

2. Rafael Nadal (ESP) - 5.820

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) - 5.000

4. Casper Ruud (NOR) – 4.940

5. Daniil Medvedev (RUS) - 4.065

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) - 3.645

7. Andrey Rublev (RUS) – 3.450

8. Taylor Fritz (USA) - 2.920

9. Hubert Hurkacz (POL) - 2.870

10. Novak Djokovic (SRB) - 2.730

11. Alexander Zverev (GER) - 2.700

12. Pablo Carreno Busta (ESP) - 2.415

13. Jannik Sinner (ITA) - 2.410

14. Cameron Norrie (GBR) - 2.410

15. Matteo Berrettini (ITA) – 2.385

Simone Bolelli e Fabio Fognini restano gli unici con la matematica possibilità di qualificarsi a Torino. La coppia di riferimento della nazionale di Coppa Davis è però scivolata al decimo posto nei Pepperstone ATP Live Doubles Teams Rankings, la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio.

Bolelli e Fognini, in tabellone al Masters 1000 di Parigi-Bercy, hanno 2.670 punti, 430 in meno del nuovo duo che si è inserito all'ottavo posto, formato dal croato Ivan Dodig e dallo statunitense Austin Krajicek. I campioni di Basilea sono saliti a quota 3.100 punti e occupano ora l'ultimo posto utile per la qualificazione alle Nitto ATP Finals.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (31-10-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 6.450

2. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 5.710

3. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) - 5.255

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) - 4.165

5. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) - 3.560

6. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) - 3.240

7. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) - 3.150

8. Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (USA) - 3.100

9. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) - 2.960

10. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) - 2.670

È possibile acquistare online i biglietti per le Nitto ATP Finals di Torino 2022 (13-20 novembre) collegandosi al sito web https://tickets.nittoatpfinals.com/

Nel ranking ATP tradizionale, che prende in considerazione i migliori risultati delle ultime 52 settimane, Daniil Medvedev torna al numero tre grazie al successo a Vienna, Auger-Aliassime sale all'ottavo posto grazie al terzo titolo consecutivo in tre settimane, Hubert Hurkacz rientra in Top 10 davanti a Taylor Fritz.

Significativo il debutto in Top 20 (n.18, +7) del danese Holger Rune, finalista a Basilea e protagonista alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals per il secondo anno consecutivo.

RANKING ATP: LA TOP 20 (31-10-2022)

1. Carlos Alcaraz (ESP) - 6.730

2. Rafael Nadal (ESP) - 5.810

3. Daniil Medvedev (RUS) - 5.655

4. Casper Ruud (NOR) – 5.510

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) - 5.035

6. Alexander Zverev (GER) - 4.360

7. Novak Djokovic (SRB) - 4.320

8. Felix Auger-Aliassime (CAN) - 3.725

9. Andrey Rublev (RUS) - 3.685

10. Hubert Hurkacz (POL) - 3.220

11. Taylor Fritz (USA) - 3.090

12. Jannik Sinner (ITA) – 2.610

13. Cameron Norrie (GBR) – 2.490

14 Pablo Carreno Busta (ESP) - 2.450

15. Matteo Berrettini (ITA) - 2.375

16. Denis Shapovalov (CAN) - 2.180

17. Marin Cilic (CRO) - 2.140

18. Holger Rune (DAN) - 1.991

19. Karen Khachanov (RUS) – 1.945

20. Roberto Bautista Agut (ESP) - 1.940

Per quanto riguarda l'Italia, rimangono venti i nostri giocatori nella Top 200 della classifica ATP, di cui quattro Top 50 e cinque Top 100.

Ritoccano il best ranking Francesco Passaro (122), Luca Nardi (129), Matteo Arnaldi (140) e Mattia Bellucci (155).

RANKING ATP: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (31-10-2022)

12. Jannik Sinner - 2.610 punti

15. Matteo Berrettini - 2.375

23. Lorenzo Musetti - 1.746

51. Lorenzo Sonego – 935

59. Fabio Fognini - 792

109. Marco Cecchinato - 528

122. Francesco Passaro - 473

129. Luca Nardi – 429

140. Matteo Arnaldi – 407

154. Franco Agamenone - 366

155. Mattia Bellucci - 366

162. Flavio Cobolli – 351

163. Giulio Zeppieri – 350

171. Luciano Darderi - 323

182. Andrea Pellegrino - 305

184. Andrea Vavassori - 302

185. Gianluca Mager -317

187. Francesco Maestrelli - 296

190. Raul Brancaccio - 294

191. Riccardo Bonadio - 289