Il Torino FD inizia il campionato alla grande: tre vittorie nelle prime quattro gare

Il Torino FD ha cominciato il campionato nel migliore dei modi. Sabato, nella struttura dello Sporting ad Orbassano, le due squadre allenate da mister Michele Del Vecchio hanno portato a casa tre vittorie su quattro.

La squadra di primo livello, campione di Italia, ha battuto i Nessunoescluso, che indossano la maglia della Juventus, 1-0 grazie ad un gol di Said El Kabbouri. La seconda vittoria contro gli Insuperabili è arrivata grazie alla rete di Tony Romeo.

Il Torino FD di terzo livello ha battuto gli Insuperabili C per 5-1 grazie alle reti di Bruno Bosia, Paolo Leidi e alla tripletta di Mohamed El Kabbouri. Il derby del terzo livello, unica partita persa della mattinata, è finito 2-0 per gli avversari, ma i granata hanno messo in campo grinta e tecnica di livello per essere una squadra nata pochi giorni prima dell’inizio del campionato.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 19 novembre.