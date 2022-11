A fuoco il tetto di una villetta a Sant'Ambrogio, lungo intervento notturno dei pompieri

Questa notte l'incendio del tetto e della mansarda di una villetta in strada antica di Francia, a Sant'Ambrogio, ha messo in allarme i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi e uomini per domare le fiamme.

Sul posto sono giunte le squadre di Almese, quella di Avigliana, la 41 Grugliasco, il carro fiamma, l'autoscala e le botti di Grugliasco e Borgone. All'arrivo dei soccorsi le fiamme avevano avvolto l'intera copertura, i pompieri sono entrati con gli autoprotettori all'interno della villa per verificare l'eventuale presenza di persone e spegnere il locale mansarda mentre le altre squadre, con l'ausilio delle scale e dell'autoscala, hanno lavorato sul tetto.

L'intervento, sviluppatosi poco dopo la mezzanotte, si è concluso verso le 5 del mattino.