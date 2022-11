Iniziato il conto alla rovescia per il Bagna Cauda Day 2022

Piatto invernale della tradizione piemontese, la bagna cauda è conosciuta e amata in tutto il mondo per il suo sapore deciso e inconfondibile. La ricetta tradizionale vede come protagonisti acciughe e aglio che, sapientemente combinati e abbinati a verdure di stagione, danno vita ad un piatto unico nel suo genere.

Per celebrare questa specialità il 25/26/27 novembre e il 2/3/4 dicembre c’è il Bagna Cauda Day 2022. Un appuntamento diffuso in tutta Italia che da 10 edizioni, ogni anno coinvolge centinaia tra ristoranti e locali che, nei giorni dell’iniziativa, propongono la loro bagna cauda a un prezzo fisso. E BŌL HOUSE, innovativo locale nel cuore di Torino, non poteva non partecipare con la sua ricetta.

Leggera ma gustosa, con il porro al posto dell’aglio e il classico mix di verdure d’accompagnamento, la bagna cauda di BŌL HOUSE è servita in un modo unico in Italia e forse nel mondo: nel famoso scrigno di pane. Croccante fuori e morbido dentro, il pane di BŌL HOUSE è appositamente creato per il locale e contiene ogni proposta del menù, trasformandosi da contorno ad appetitoso contenitore… edibile!

BŌL HOUSE – La cucina nel pane – You can eat all

Via San Francesco da Paola 4B, Torino

Tel. 3475566172

Email. torino@bol.house

www.bol.house