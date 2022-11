"Scene dal Vivo" accende i riflettori sui palchi di Rivoli, Avigliana, Torino, Val di Susa, Rivalta e Chivasso

I riflettori di SCENE dal Vivo si riaccendono sui palchi di Rivoli, Avigliana, Torino, Val di Susa, Rivalta, Chivasso: da novembre 2022 a luglio 2023 il partenariato realizzato da Istituto Musicale Città di Rivoli e Associazione Revejo, giunto al suo quarto anno, porta un calendario ricco di concerti (musica da camera, jazz, cantautorale, etnopopolare, elettronica), spettacoli teatrali e danza, contaminazioni e progetti divulgativi collaterali.

Al centro, con sempre maggiore forza, l’innovazione artistica, accompagnata da un approccio etico alla tecnologia e dall' attenzione particolare a produzioni inedite e commissioni che ribadiscano, insieme al grande potenziale di interdisciplinarità, l’unicità dell’atto performativo. Con SCENE dal Vivo 22-23 torna la visione di performing arts concentrate nel tempo irripetibile dell’esecuzione in quanto eventi singolari estesi nello spazio fisico: lo spettacolo non si ferma alla fruizione dei centri urbani, ma diventa consuetudine radicata, diffusa e decentrata sul territorio attraverso solide reti di collaborazioni e l’importante tema della cultura come veicolo di benessere fortemente legato alla valorizzazione di luoghi e persone.

Con l’abbattimento dei confini artistici giunge di pari passo quello dei confini culturali; SCENE dal Vivo è ricerca espressiva guidata dalla diversità quale indiscusso valore aggiunto per la nascita di esperienze inclusive, dalla costruzione come punto di fuga di ogni orizzonte e dal cambiamento quale scelta doverosa di preservare e migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo.

IL PROGRAMMA DI NOVEMBRE E DICEMBRE:

Novembre

Giovedì 10/11/2021 ore 21

Rivoli |Circolo della Musica

Via Rosta 23

Ciclo Jazz

Carpe Diem

Paolo Fresu Devil Quartet

Paolo Fresu, Tromba | Bebo Ferra, Chitarra |

Paolino Dalla Porta, Basso | Stefano Bagnoli, Batteria

Ingresso 10 euro





Mercoledì 16/11/2021 ore 18

Torino | Aula Magna Politecnico

Corso Duca degli Abruzzi 24

Ciclo Scienza e Creatività

Le tastiere. Dall’analogico al digitale e vice versa

Vittorio Marchis, Relatore

Alan Brunetta, Percussioni

In collaborazione con Polincontri

Ingresso gratuito





Sabato 26/11/22 ore 21

Rivoli | Teatro del Castello

Piazzale Mafalda di Savoia

Ciclo Musiche dal Mondo

Duo Moreno - Capelli

Hector Moreno e Norberto Capelli, Pianoforte a 4 mani

Musiche di Schubert, Liszt, De Falla, Ginastera, Piazzolla - Ingresso 10 euro

Dicembre

Venerdì 2/12/22 ore 21

Rivoli | Istituto Musicale

Via Capello 3

Bach. Suites per violoncello (II parte)

Matilda Colliard, Violoncello

Musiche di Bach

Ingresso 7 euro





Venerdì 16/12/22 ore 21

Rivoli | Circolo della Musica

Voi Rosta 23

Ciclo Musiche dal Mondo

Sunishine Gospel Choir

Alex Negro, Direttore

Ingresso 5 euro