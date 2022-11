Madame Rebine al Café Müller in anteprima con “Negozio di giocattoli”

All'interno di un negozio di giocattoli, i tre vecchi gestori si scontrano con il problema del calo degli incassi, della poca affluenza e dei cambiamenti, troppo veloci per le loro gambe stanche. Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita. "Negozio di giocattoli" è la nuova creazione della compagnia Madame Rebiné, un work in progress visibile in anteprima giovedì 3 novembre alle ore 21 presso il Teatro Café Müller, nell’ambito della stagione teatrale 2022/23.

I biglietti sono acquistabili su Vivaticket, sull’APP blucinQue Nice scaricabile su tutti i dispositivi e sono prenotabili presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo scrivendo a biglietteria@blucinque.it o telefonando allo 011 07 14 488 (biglietto intero 12 euro, ridotto 9 euro).