Climate Clock: a Torino un orologio per ricordare quanto rimane prima che la crisi climatica sia irreversibile

Un orologio in centro o in periferia, in una zona trafficata, per ricordare ai torinesi quanto tempo resta prima che il cambiamento climatico diventi irreversibile. Prima che non si possa più tornare indietro.

Un orologio per sensibilizzare sull'emergenza climatica

E' questa la proposta avanzata con una mozione dalla consigliera Valentina Sganga (M5S): installare un Climate Clock in un luogo centrale e frequentato della città, contribuendo così a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del riscaldamento globale e a favorire comportamenti e scelte responsabili e sostenibili.

Due i luoghi identificati da Sganga: piazza Castello o piazza Palazzo di Città. L'orologio avrebbe due valori, uno in rosso con il count down che ci separa dalla scadenza temporale (oggi fissata al 1° gennaio 2028) prima che il cambiamento climatico diventi irreversibile e l'altro in verde con le percentuali di energia da risorse rinnovabili ancora disponibili.

Foglietta dice sì: "Dobbiamo fare di più per l'ambiente"

Chi ha approvato l'iniziativa è Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Torino: "Sono favorevole, dobbiamo fare di più, e condivido l'idea di mettere l'orologio in un punto di passaggio. Per esempio piazza Baldissera, dove il traffico è intenso". L'assessora ha poi però ricordato a tutti i costi di quest'operazione, non così immediata come potrebbe sembrare: si parla di 5.000 euro di costo iniziale, a cui si dovrebbe aggiungere una cifra compresa tra 5.000 e 20.000 euro di licenza, a seconda delle dimensioni dell'orologio".

Diena: "Spunto di riflessione utile a tutti"

Favorevole anche Sara Diena, di Sinistra Ecologista: "Ho sottoscritto con entusiasmo l'atto della consigliera Sganga, la trovo un' iniziativa bellissima. Credo che, oltre a un valore simbolico e artistico, l'orologio abbia un valore educativo e pedagogico. Che dia uno spunto di riflessione".