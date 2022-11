Alpignano, in dirittura d’arrivo la riapertura del Ponte Nuovo

Oggi 3 novembre è in corso la prova di carico nella semicarreggiata a monte del "Ponte nuovo" sulla Dora Riparia, al Km 3+700 della Provinciale 178 , con la stessa procedura adottata per quelle svolte nel mese di luglio scorso: le prove sono propedeutiche all'apertura al transito definitivo a doppio senso di circolazione che, a seguito dell'esito positivo delle prove, certificato da una relazione tecnica e dal collaudo statico a cura del collaudatore designato, consentirà il transito in ambo i sensi di marcia ai mezzi di massa fino alle 26 t (e ai mezzi fino alle 44 t preventivamente autorizzati quali carichi isolati).

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione di coordinamento fra la Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino, il Comune di Alpignano e la ditta incaricata per condividere le tempistiche delle opere ancora necessarie (è prevista l'esecuzione delle pavimentazioni definitive in conglomerato bituminoso e altre lavorazioni minori per le quali non è prevista nessuna interdizione completa del transito ma solo l'utilizzo in alternanza delle corsie).

Nel corso della riunione si è anche affrontato il tema dei lavori successivi alla riapertura, come la definizione dei sistemi anticaduta da realizzarsi in accordo con la Sovrintendenza e la risistemazione dei tratti della Sp 178 di accesso al ponte.

Se le attività programmate procederanno senza interferenze, soprattutto di carattere meteorologico, l’apertura del Ponte Nuovo è prevista per la prossima settimana.

“Siamo molto soddisfatti perché è stato un intervento molto impegnativo e economicamente consistente” commenta il vicesindaco con delega alle opere pubbliche della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo “E per cercare di limitare al massimo i disagi dei cittadini tutti hanno concentrato al massimo gli sforzi, a dispetto dei lockdown e dei successivi rincari dei materiali che hanno giocato contro ogni tipo di cantiere”.

“In effetti in poco più di un anno si è conclusa la manutenzione straordinaria del Ponte: i lavori non si sono mai interrotti” commenta il sindaco di Alpignano Steven Palmieri “Con l’apertura del ponte si risolve finalmente una grande criticità sia per la viabilità dei cittadini di Alpignano sia per chi deve transitare sulla Sp 178”.