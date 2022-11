Said Mechaquat, l'assassino di Stefano Leo ai Murazzi, condannato anche per stalking

Said Mechaquat, il 30enne di origini marocchine già in carcere per l'omicidio di Stefano Leo, accoltellato alla gola ai Murazzi, è stato condannato anche ad un anno e sette mesi per stalking: vittime dell'uomo i suoi ex datori di lavoro.

Insulti e minacce a ex datori di lavoro

Secondo l'accusa della pm Manuela Pedrotta, dopo essere stato licenziato, Mechaquat pretendeva un risarcimento di 80 mila euro e tra giugno 2018 e gennaio 2019, per ottenere il denaro, avrebbe minacciato, anche attraverso messaggi via social, e pedinato i titolari di una focacceria in centro di Torino, dove l'uomo aveva lavorato.

30 anni per l'omicidio di Stefano Leo

Il marocchino, che nel febbraio del 2019 assassinò Leo, si è visto confermare la condanna a 30 anni nel settembre scorso dalla Cassazione. All'epoca raccontò agli inquirenti che non conosceva la vittima e che aveva agito perché l'aveva vista felice.