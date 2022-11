Queen music solleva la puntina: a fine anno Torino perde un pezzo di storia tra i negozi di dischi

"E' arrivato il momento di chiudere questa bella avventura". Sono parole serene e pacificate quelle che sui social usa Sergio Cippo per annunciare, alla fine dell'anno, la chiusura di Queen music. Torino perde così un pezzo storico non solo del commercio (è stato un negozio di riferimento per generazioni di appassionati), ma anche della scena musicale torinese. Storicamente in via Borgaro 45, nel cuore di Madonna di Campagna, Queen music ha rifornito per decenni gli stereo, i lettori dvd e i lettori cd dei torinesi (e non solo).



E lo stesso Sergio Cippo, insieme a Silvana, sono diventati un pilastro della scena sotto la Mole, anche per quanto riguarda la musica dal vivo e le fotografie che l'hanno resa immortale. "Sono passati 45 anni da quando ho alzato per la prima volta la saracinesca del mio negozio "Queen Music" - ricorda Cippo su Facebook -. Anni passati tra lp, musicassette, vhs, cd, dvd e tutto ciò che ruota intorno alla musica. Sono tante le persone che sono passate nel mio negozio e con tante di loro si è creato un rapporto che va oltre il lavoro. Adesso io e Silvana abbiamo deciso che è arrivato il momento di chiudere questa bella avventura.... gli anni sono passati anche per noi!!".