Moncalieri va "al passo coi tempi", concluso il progetto per migliorare le competenze digitali dei disoccupati

Si è concluso il progetto “Al passo coi tempi”, rivolto a disoccupati iscritti al collocamento mirato, avviato nel mese di maggio dal Comune di Moncalieri. E i risultati sono assolutamente incoraggianti: dopo gli stage e i colloqui avuti con le aziende del territorio, 6 persone hanno ricevuto una proposta di lavoro. Proposte di lavoro per 6 persone al termine del progetto Evidente la soddisfazione dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dei beneficiari e del partners progettuali tra i quali Agenzia Formativa Engim Piemonte in qualità di ente capofila, l’Agenzia per il lavoro Synergie Italia, il Centro per l’Impiego di Moncalieri, Unione dei Comuni. Il progetto è stato finanziato da Fondazione CRT nell’ambito del Bando Vivomeglio 2021.

Migliorate le competenze digitali e tecnologiche I 6 partecipanti selezionati hanno potuto accedere gratuitamente ad un percorso per aumentare le competenze digitali per la ricerca del lavoro e valorizzare le proprie competenze professionali attraverso, ad esempio, la realizzazione di un videocurriculum. Infatti, il gruppo ha partecipato ad un percorso formativo collettivo sulle competenze digitali di base per la ricerca del lavoro e poi è stato coinvolto in un percorso di orientamento specialistico per la realizzazione del videocurriculum, strumento molto efficace e di impatto che è stato utilizzato in fase di candidatura. I successivi colloqui nelle aziende del territorio hanno rappresentato la sperimentazione concreta dell’efficacia del lavoro svolto: tutti i candidati, al termine del percorso, hanno ricevuto una reale proposta di lavoro.

“E’ stato un lavoro lungo e impegnativo che ha coinvolto i partecipanti per alcuni mesi – dichiarano Costantino Sanfilippo, direttore dell’Engim di Nichelino ed Eleonora Galluzzo, Consultant Politiche Attive del Lavoro della filiale di Moncalieri di Synergie Italia – ma al tempo stesso, i risultati raggiunti sono stati molto gratificanti sia per i candidati sia per i partners che li hanno affiancati in questo percorso di autonomia che li porterà a stare Al passo coi tempi, anche in ottica digitale”.