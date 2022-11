Nichelino scende in campo a difesa dell'ambiente con "Puliamo il territorio"

Sabato 5 novembre appuntamento in piazza Di Vittorio alle ore 9.30: Nichelino scende in campo a difesa dell'ambiente con l'iniziativa "Puliamo il territorio". I volontari saranno impegnati a pulire alcune aree dai rifiuti: per chi si vuole unire l'invito è a venire vestiti comodi, con scarpe robuste e senza aver paura di sporcarsi le mani. A tutti sarà comunque consegnato un kit per la pulizia e materiale informativo sulla raccolta differenziata.

Per difendere l'ambiente e contro i rifiuti

"Con Legambiente, Covar_14 e Teknoservice dedichiamo una mattina alla nostra Città - commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l'Assessore all'Ecologia Alessandro Azzolina - L'iniziativa rientra in Puliamo il Mondo 2022 di Legambiente e vedrà impegnati i nichelinesi che vorranno partecipare, nella raccolta dei rifiuti abbandonati impropriamente sul territorio. I partecipanti riceveranno un kit per la pulizia e, insieme, faremo tutti qualcosa di concreto per l'ambiente".

"Ricordiamo i caduti, lavoriamo per la pace"

Il motto di quest'anno è: "Ricordiamo i caduti, lavoriamo per la pace". Domenica 6 novembre l’Amministrazione comunale rende onore ai caduti di tutte le guerre festeggiando, come di consueto, la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (in calendario domani, 4 novembre).

Il programma della giornata

L'appuntamento è dalle ore 10.30 in piazza Di Vittorio con la Banda Musicale Puccini, il Gruppo Alpini di Nichelino e l’Associazione Carabinieri in congedo. Alle 10.45 discorso del Sindaco, Giampiero Tolardo, a seguire deposizione delle corone di alloro ai monumenti dei caduti e, alle 11.30, la Messa nella Chiesa Grande SS Trinità in suffragio dei caduti di tutte le guerre. Con la speranza che quella in Ucraina possa finire al più presto.