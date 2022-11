Cultura Italiae dona a Torino l'opera "Inner Glow - La Bimba della Mole"

Cultura Italiae è una piattaforma di riflessione al servizio del Paese per offrire un contributo alla costruzione di uno spazio di impegno progettuale condiviso ed etico, che vede la cultura come volano economico capace di sviluppare e diffondere un modello sostenibile e competitivo.

Lo sforzo congiunto di molte donne e uomini del mondo della cultura, dello sport, dell’innovazione, delle arti, dell’impresa e delle professioni che uniscono le proprie competenze per realizzare progetti finalizzati a rappresentare al meglio l’Italia del merito e dell’eccellenza.

Nel suo contesto Cultura Italiae ha lanciato il Programma "дети" (Deti) "Bambini". Con la visione dell’art director del progetto Luca Tommassini hanno aderito all’iniziativa gli artisti: Marco Lodola, Mario Nanni, Marcantonio in collaborazione con l’azienda italiana di design figurativo Seletti, Marinella Senatore.

"Proprio in questa scia, siamo grati al Direttore Domenico De Gaetano per aver accettato la proposta di esporre l’opera Inner Glow, frutto del consolidato sodalizio tra l’artista Marcantonio e Stefano Seletti, direttore creativo del design brand, all’esterno del Museo Nazionale del Cinema di Torino e all’interno della cancellata storica della Mole Antonelliana".