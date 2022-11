Lo Russo contro Meloni: "Errore appuntarsi sul petto medaglia di aver sdoganato i no vax" [VIDEO]

"Credo che appuntarsi sul petto la medaglia di aver sdoganato il movimento no vax sia un errore". Così il sindaco Stefano Lo Russo commenta la decisione di sospendere le multe ai no vax, così come il reintegro dei sanitari non vaccinati. Provvedimenti entrambi presi dal governo Meloni: in provincia di Torino sono 298 i medici, infermieri e odontoiatri che torneranno in servizio.

"Messaggio sbagliato"

"Il messaggio lanciato da questa sanatoria sulle multe per i no vax - ha aggiunto - è profondamente sbagliato, non tanto per una ragione sanitaria quanto simbolica. L’Italia ha impiegato anni a uscire dalla pandemia, e lo ha fatto solo per una ragione: il comportamento virtuoso degli italiani e per l’arrivo dei vaccini".