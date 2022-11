Nadal e Medvedev sfilano in piazza San Carlo, palline dal cielo in via Roma: Torino accoglie le Atp Finals

"Siamo partiti dalle palline da tennis e abbiamo immaginato un'invasione". Così l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta descrive la campagna comunicativa ed il calendario di manifestazioni che accompagneranno Nitto Atp Finals, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Se cuore pulsante dell'evento saranno piazzale Grande Torino e piazza d'Armi, sono previsti decine di appuntamenti in tutta la città.

Blue carpet in piazza San Carlo

Il primo, e forse più importante, è la sfilata degli otto giocatori (Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Daniil Medvedev) l'11 novembre sul blu carpet allestito in piazza San Carlo. Sempre qui alle 12 verrà inaugurata la mostra "50 Game Changing". Il 12 novembre alle 12 è prevista l'apertura del Fan Village in piazzale Grande Torino e piazza d’Armi, alle 14.30 il taglio del nastro di "Casa Tennis" a Palazzo Madama (piazza Castello) e alle 15 consegna Premio Gianni Mura. Le palline invadono piazza Vittorio In queste settimane i turisti che passeggeranno a Torino - ma anche coloro che transiteranno negli aeroporti di Malpensa, Genova, Londra, Francoforte o nelle principali stazioni italiane - potranno vedere la campagna comunicativa del torneo. Enormi palle da tennis che invadono fisicamente la scena tra i palazzi delle piazze Castello e Vittorio Veneto, nei giardini della Reggia di Venaria e in quelli della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Piovono palline in via Roma e piazza Vittorio

Ma le palline da tennis "pioveranno" davvero dal cielo in via Roma e piazza Vittorio. Tredici sfere giganti dal diametro di due metri, saranno sparse per le vie del centro creando scorci e angoli insoliti da fotografare. Sempre nel centro si potrà scattare una foto, inserendo il proprio volto nello spazio vuoto dei cartonati che riproducono dei giocatori di tennis. Nella Sala Marmi di Palazzo Civico, dal 7 al 9 novembre, sarà visibile al pubblico (9-18, lunedì dalle 9 alle 13) il trofeo delle Atp Finals.

A Casa Tennis talk e conferenze

Accanto al Fan Village in piazzale Grande Torino, protagonista sarà Casa Tennis a Palazzo Madama. Qui ci saranno talk, conferenze, interviste realizzate con il coinvolgimento di numerosi esponenti del mondo della musica, dello sport, dell’editoria e dello spettacolo, torinesi, italiani e internazionali.

Degustazioni e vino

In piazza Castello sono previste degustazioni. La giornata inizierà con le specialità delle Merende Reali e con le Colazioni da Maestri. Per la pausa pranzo, dalle 12 alle 13, sarà proposto un viaggio nel Gusto in Piemonte. Tra le 15 e le 16 sarà Tempo di merenda con le assaggi dei principali formaggi DOP del Piemonte proposte dai consorzi delle valli torinesi, mentre a seguire appuntamento con Percorso Di...Vino. Nella corte medievale si troverà un banco mescita riservato al vino e in particolare alla selezione Torino DOC dell’ente camerale torinese. Proporrà anche cocktail realizzati con Vermouth di Torino ed etichette del territorio. Durante l’aperitivo, tra le 18 e le 19, si potranno sorseggiare birre piemontesi, alternati con appuntamenti dedicati al Vermouth di Torino. Un evento particolare sarà dedicato al Gianduiotto di Torino, ma si parlerà anche di caffè storici.

Giocoleria e musica nel centro

Giocoleria, musica, magia e teatro di strada nel centro di Torino. L’asse da piazza Carlo Felice a piazza Castello prevede un Festival busker di qualità con diversi ‘Tennis Town Corners’ su via Roma fino a Piazza Castello. L’asse da Piazza Vittorio a Piazza Castello prevede anch’essa due diversi ‘Tennis Town Corners’ in piazza Vittorio, che sarà invece più dedicato a famiglie e turisti. Inoltre, uno speciale bus panoramico, City Sightseeing, permetterà ai musicisti di suonare tra Piazza Vittorio e Piazza Castello, coinvolgendo così via Po e zone limitrofe per poi allungarsi per le vie cittadine portando musica e colore.

Le mostre