A Grugliasco torna il circo contemporaneo con Tiziana Prota e La Tabele

Lei è una donna che ama troppo, lui, Monsieur Renard, una volpe imbottita. Al Teatro Perempruner di Grugliasco sabato 5 novembre alle ore 21:00 andrà in scena La Table - Composition pour femme et renard di e con Tiziana Prota. L’ispirazione per lo spettacolo viene dal libro Donne che amano troppo, della psicologa americana Robin Norwood, che descrive storie diverse di donne che si trovano in una relazione con un uomo. Tutte hanno un punto in comune: si basano sul bisogno viscerale di essere assistiti per uno dei due componenti della coppia, e di assistere per l’altro. Con ironia e attraverso il linguaggio circense, Tiziana Prota racconta una storia che parla di ricerca della felicità, dell’affermazione di sé stessi e dell’illuminazione che conduce a un’autentica libertà.

“Fusillés pour l'exemple” è invece l'evento organizzato per sabato 5 novembre alle 20,45 presso lo Chalet nel parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31 dall'Anpi cittadina per l'11esima edizione di “Grugliasco ripudia la guerra” e patrocinato dal comune in occasione delle celebrazioni del 4 novembre.