Appuntamenti ed incontri a Torino

Torino è una delle città più affascinanti d’Italia. E’ qui infatti che si possono fare lunghe passeggiate in centro, dove sotto i portici si concentrano i negozi delle migliori marche. Torino è anche città di grandi eventi: da quelli sportivi, a quelli musicali come l’Eurovision, dai concerti alle rappresentazioni in teatro. Tra le principali attrazioni non si possono poi annoverare i numerosi monumenti, primo fra tutti la maestosa Mole Antonelliana, mentre un importante ruolo gioca anche la cultura, grazie ad una rinomata università e alla presenza di innumerevoli musei, invidiati anche da altri Paesi, come il Museo Egizio. Torino è però anche città di divertimenti: qui infatti si trovano moltissimi locali dove poter trascorrere le proprie serate, o è anche possibile effettuare incontri.

Secondo alcune statistiche, infatti, la città del bicerin pare che sia tra quelle maggiormente predilette sotto questo punto di vista tanto da indicare una presenza di escort a Torino pari al 20% circa del totale italiano.

Una percentuale importante per un settore che risulta decisamente in crescita negli ultimi anni e che si prevede prosegua lungo questa direzione. La maggiore presenza di escort in questa città è probabilmente legata ad una maggiore richiesta nel capoluogo, tanto da suggerire a chi decide di intraprendere questa attività di recarsi proprio qui per accrescere il proprio business.

La pratica degli incontri risulta quindi essere molto diffusa, non solo per quanto riguarda le ragazze, la cui età media secondo alcuni studi si attesta intorno ai 25 anni, ma anche per coloro che nella propria vita hanno deciso di cambiare sesso. Pare infatti che negli ultimi tempi sia cresciuta la curiosità verso i transessuali, spesso nativi del sud America, primo fra tutti il Brasile, dove è più diffuso, tanto da far decidere a molte persone di provare l’esperienza. Questo è il motivo per il quale in questo settore pare non si faccia più fatica a trovare persone che possano soddisfare esigenze o desideri diversi. La maggior parte degli approcci avviene online, complici anche moltissimi siti e portali che fungono da una sorta di intermediari tra coloro che cercano compagnia e tra chi la offre. Probabilmente anche questo metodo, più discreto e meno alla luce del sole, invoglia maggiormente le persone a concedersi la trasgressione, senza doversi preoccupare di quelli che sono i giudizi della società nella quale, specialmente in Italia, sono ancora ancorati molti tabù.

In tutto ciò è rilevante riconoscere come siano cresciuti gli accessi ai siti che si occupano di questa attività: solo nel 2020, un portale in particolare ha raggiunto quota 400.000 click da parte degli utenti, sintomo che probabilmente sono molte le persone che hanno bisogno di altro rispetto a quello che hanno. Il pensiero va sicuramente a uomini sposati, che rappresentano almeno la metà della totalità dei frequentatori di siti di incontri, così come emerso da alcuni sondaggi.

Il mondo di internet va a rappresentare sempre di più quindi un mondo virtuale in cui lasciarsi andare, facendolo però talvolta diventare reale.