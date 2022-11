Torino "Fast & Tourism", all'ombra della Mole anche i set cinematografici diventano attrazione per visitatori

Le oltre trenta produzioni che si sono avvicendate da inizio anno ad oggi in città hanno portato sul territorio un numero importante di attori, registi e professionisti del set per oltre 100 settimane di riprese e altrettante di preparazione, con una spesa per i pernottamenti che a fine anno supererà i tre milioni di Euro (la sola produzione di “Fast X”, ha prodotto spese alberghiere corrispondenti a oltre un milione e centomila euro.

Una storia con radici lontane

“Torino è storicamente legata al cinema e vedere che la città, sempre più spesso, viene scelta come location dalle produzioni televisive e cinematografiche, italiane e internazionali, è certamente motivo di orgoglio e soddisfazione e, in un momento critico per il comparto turistico-ricettivo a causa della congiuntura economica, il cinema rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità di sviluppo e di rilancio per il nostro settore – sottolinea Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –. Da un lato, infatti, la presenza delle produzioni cinematografiche porta molte persone a soggiornare nelle nostre strutture con ricadute positive sull’intero tessuto economico cittadino e dall’altro genera un effetto di lungo periodo agendo da vetrina agli occhi di chi vede la città al cinema e decide di venire a soggiornarci o di chi lavora alle riprese e vuole tornare a visitarla con più calma. Come abbiamo più volte sottolineato Torino è méta di diverse tipologie di turismo che devono essere ugualmente sviluppate e incentivate. In tale direzione abbiamo quindi voluto stringere, a partire dal 2021, una collaborazione con FCTP per promuovere la nostra destinazione e incrementare così i flussi turistici e siamo felici che questo rapporto si consolidi sempre di più”.