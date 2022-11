Una voce da via Maria Vittoria: "Esasperati dalla malamovida: urla e schiamazzi fino all'alba"

Allarme malamovida in via Maria Vittoria

Urla, schiamazzi, ma anche minacce, spintoni e addirittura risse. E' un racconto doloroso quello che ci arriva da alcuni residenti del centro di Torino, in particolare da via Maria Vittoria, che ci scrivono dicendo di essere "esasperati dalla malamovida".

Schiamazzi fino alle 5

"Schiamazzi fino alle 5 di mattina, urla a squarciagola, un accenno di rissa con spintoni e minacce in strada: questa è stata la cronaca di sabato scorso, ma potrebbe valere per qualsiasi altra sera nell'isolato all'angolo tra via San Massimo e via delle Rosine a Torino".

Tanti luoghi in poche decine di metri

Un isolato in cui ci sono moltissimi luoghi di aggregazione. "Sono concentrati 12 locali: ristoranti, trattorie, pizzerie, club. La maggior parte di loro rispetta le regole - così come i loro clienti - alcuni però le ignorano totalmente. Ogni sera i residenti sono costretti a subire gli schiamazzi, i cori da stadio, le litigate, e la totale mancanza di rispetto verso chi la mattina seguente deve lavorare o studiare".



Uno di questi locali è già stato sanzionato in passato, dicono i residenti. "Noi, come residenti, chiediamo che le regole siano rispettate".