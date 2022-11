Comune di Volpiano e Città metropolitana al lavoro per dare più sicurezza e accessibilità alla zona industriale

Un lavoro congiunto per programmare interventi concordati nell'ottica di maggiore sicurezza stradale e migliore accessibilità alla zona industriale di Volpiano.

Questo l'esito del positivo confronto odierno tra il vicesindaco di Città metropolitana Jacopo Suppo e i tecnici della viabilità con il sindaco del Comune di Volpiano Giovanni Panichelli e l'assessore comunale Marco Sciretti nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in linea" che ogni lunedi si dedica ai temi dei lavori pubblici sul territorio .

Al centro dell'incontro, le soluzioni da prospettare per il tratto di strada della SP 500 che attraversa Volpiano nella zona industriale, una realtà con importanti aziende in espansione: il sindaco Panichelli ha chiesto collaborazione a Città metropolitana per individuare e concordare soluzioni tecniche e programmazioni politiche indispensabili a dare risposte ai territori in materia di sicurezza stradale, anche attraverso l'installazione di semafori o autovelox.

Un tema non di facile soluzione, sul quale la Città metropolitana si è impegnata a lavorare insieme al Comune di Volpiano.