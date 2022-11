Settimo Torinese, sindaca e giunta allo chalet Di Vittorio per raccontare il futuro della zona [FOTO]

Non è il Consiglio Comunale, ma c'erano sia la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, sia gli esponenti della giunta alla riunione con i residenti presso lo chalet Di Vittorio. Un'occasione per ritrovarsi, per confrontarsi, ma anche per ragionare insieme sul futuro della zona di Borgo Nuovo. Ma anche di temi trasversali come l'ospedale.



"Non ci sono debiti da accollarsi - ha detto la prima cittadina -: restano da pagare 25 milioni di mutuo per i quali c'è la fideiussione regionale e quindi è coperta. Eventuali residui, i soci hanno già ricapitalizzato negli anni passati. Nulla di più può essere chiesto al Comune di Settimo dopo gli ultimi 40mila euro versati come quota capitale".



Sulla zona, in particolare, si è parlato del cantiere vicino alla Coop: "Si sta realizzando un parcheggio iniziato da qualche mese, con circa 90 posti auto, risistemando quello che c'era prima e che aveva bisogno di manutenzione". E sui mercati: "Si vive un momento di difficoltà: qui ci sono 75 posti disponibili, ma le presenze stabili sono 30-35. Abbiamo provato a costruire un percorso simile al mercato di via Einaudi, con un'alternanza alimentare e non alimentare che permetta di lavorare a tutti coloro che si trovano in quell'area". I rallentamenti ci sono, ma sono figli della difficoltà per ottenere i materiali.



Nella zona nascerà anche un nuovo stabilimento Olon che lavorerà su una nuova proteina del latte, con la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro. "Costruiranno anche una mensa interna, ma doneranno quella vecchia al Comune, dove vorremmo portare un centro dedicato alle associazioni, ma dove si possano ospitare anche attività di ballo e palestra".



In zona è stato comprato anche un supermercato abbandonato, "dove porteremo il comando della Polizia municipale: gli spazi sono adatti e si colloca bene all'interno del quartiere, anche come presidio di sicurezza".