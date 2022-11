Online il nuovo portale Unisind dedicato alle convenzioni UnipolSai per dipendenti in provincia di Torino

È online il nuovo portale Unisind dedicato alle convenzioni UnipolSai per i lavoratori dipendenti in provincia di Torino.

L’azienda, fondata nel 2009 da un accordo tra il gruppo Unipol e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL della provincia di Torino, nasce con lo scopo di offrire ai dipendenti delle aziende e degli enti convenzionati ai loro familiari agevolazioni tariffarie sull’acquisto dei prodotti UnipolSai, in modo da aumentare le tutele a disposizione dei lavoratori e favorire il radicamento di una cultura assicurativa all’interno del territorio.

Il nuovo portale mira a facilitare la missione di Unisind permettendo ai lavoratori dipendenti della provincia di Torino di verificare direttamente attraverso il sito se l’azienda o ente per cui lavorano partecipa al circuito Unisind e quindi di entrare in contatto con le agenzie del territorio che possono attivare la polizza in convenzione.

All’interno del sito, infatti, qualsiasi visitatore può ricercare per nome o partita IVA l’ente di cui è dipendente per verificare l’appartenenza alla convenzione Unisind e quindi rintracciare, da un’altra schermata, l’agenzia partecipante più vicina semplicemente inserendo indirizzo, CAP o posizione.

Al momento tre sono i prodotti di punta per i quali è attiva la convenzione Unipolsai di Unisind: RC Auto, Furto & incendio auto, assicurazione sulla casa.

Per le prime due, è previsto per i dipendenti uno sconto consistente, rispettivamente 25% e 40%. Per l’assicurazione sulla casa, la convenzione Unisind assicura invece una tariffa riservata vantaggiosa.