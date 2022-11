Teleriscaldamento, dopo le segnalazioni si accendono i termosifoni delle case Atc di via Tunisi. Ma venerdì torna la protesta

" Abbiamo trovato una emergenza abitativa molto grave - la segnalazione dal comitato teleriscaldati sulla loro pagina Facebook - Le case sono lasciate al freddo per la gran parte della giornata e quando scaldano i termosifoni sono tiepidi e all'ultimo piano addirittura freddi, al piano terra una signora anziana ha detto che il termometro segna 12 gradi e le cantine sono allagate per lo spurgo del teleriscaldamento ".

All'intero delle case poco distanti dalle caserme e da Piazza d'Armi, dunque, la situazione sembra essere tornata sotto controllo. I termosifoni sono tornati a scaldare, anche se non mancano altri segni di difficoltà come testimoniano resti di barbecue abbandonati nelle aree comuni, così come cataste di biciclette e mobili abbandonati o addirittura una macchina con soltanto tre ruote, mentre una appoggia su un mattone.

Ma l'emergenza teleriscaldamento rimane comunque molto attuale, in città. Tanto che è fissato per le 17.30 di venerdì 11 novembre la manifestazione davanti alla sede di Città metropolitana, in corso Inghilterra 7, per protestare contro i rincari. "Se non saranno abbassate le tariffe da parte di Iren - dicono da Teleriscaldati Torino - non potremo più pagare".