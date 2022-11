Valbusa, Marchi, Salis, Mecca vincono il Premio letteratura sportiva Gianni Mura

Sabato 12 novembre alle ore 15 a Casa Tennis - Palazzo Madama a Torino, nell’ambito delle iniziative culturali che accompagnano le Nitto ATP Finals, il Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura festeggia i vincitori della sua prima edizione, in un appuntamento aperto a tutta la città (ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata: https://link.dice.fm/<wbr></wbr>qzbMi9LnOub). Il Premio, intitolato a uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani, scomparso nel 2020, è un progetto promosso e organizzato da Salone Internazionale del Libro di Torino e Città di Torino, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Camera di commercio di Torino, partner Turismo Torino e Provincia.

Serena Marchi e Fulvio Valbusa con Randagio (Fandango) riceveranno il premio come “Miglior libro di letteratura sportiva”.

Silvia Salis con La bambina più forte del mondo (Salani) ottiene il riconoscimento per la sezione “Fuoriclasse”, che premia il miglior libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi”.

Giorgia Mecca riceverà la menzione speciale della giuria, che premia il miglior libro sul tennis, per il suo Serena Venus Williams, nel nome del padre (66thand2nd)

Il giorno dopo la cerimonia, domenica 13 novembre, all’interno del Fun Village di piazza D'Armi, il Salone del Libro inaugurerà la libreria internazionale Salone del Libro, realizzata in collaborazione con la libreria Luxemburg: uno spazio dedicato a romanzi, saggi, fumetti e grapic novel sullo sport e sul tennis in particolare, sulla città di Torino e sulla cucina italiana, con titoli di respiro nazionale e internazionale e una selezione di libri in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. La libreria sarà aperta fino a domenica 20 novembre, ultimo giorno del torneo Nitto ATP Finals.