Vuoi diventare un “manager” del turismo?

Partirà in autunno, nella sede AFP di Dronero, un percorso formativo qualificato di specializzazione tecnica superiore in grado di fornire agli allievi esperienze e conoscenze che consentono inserimenti lavorativi immediati anche nel nostro territorio, che sta vivendo un momento di forte sviluppo nei settori afferenti al turismo.

Il corso, dall’approccio innovativo, propone ai partecipanti una preparazione sulle nuove tendenze del turismo ambientale, sostenibile e responsabile, oltre che esperienziale e culturale.

Ma di cosa si occupa l’esperto in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici? Si tratta di una figura professionale che interviene per valorizzare le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche di un territorio, individuando tipologie di prodotti e servizi turistici in rapporto a target specifici di utenti, curando l’elaborazione di nuovi prodotti, ottimizzando quelli esistenti, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione, promuovendo l’adesione delle aziende turistiche al Piano Nazionale di Impresa 4.0, esteso dal 2018 anche al settore dei servizi.

L’esperto saprà anche supportare, a livello locale, nazionale e internazionale, le attività di pianificazione e di commercializzazione dei prodotti e servizi turistici e saprà supportare le iniziative promozionali intraprese da enti pubblici e da organizzazioni private.

Un percorso completo della durata di 800 ore, di cui 400 ore saranno di formazione esterna (stage) svolta presso un'impresa con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro e con la possibilità di essere assunti dalle aziende con contratto di apprendistato, che permette agli allievi di sviluppare competenze trasversali a diversi ambiti come la ricerca delle principali caratteristiche culturali, ambientali, enogastronomiche, socio-economiche, logistiche del territorio per ottimizzare prodotti e/o servizi turistici già esistenti o per elaborarne di nuovi; l’elaborazione di prodotti e servizi turistici curando la progettazione di prodotti e servizi turistici in linea con l’utilizzo di sempre più efficaci tecnologie digitali e le nuove tendenze del turismo internazionale; la promozione e la commercializzazione di prodotti e servizi turistici individuando e selezionando dei target di pubblico le cui esigenze siano più compatibili con i prodotti e i servizi di un territorio; la pianificazione di azioni di promozione turistica del territorio d’intesa con gli enti locali e in collaborazione con aziende e organizzazioni del terzo settore.

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=300017

