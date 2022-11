Volpiano, incendio vicino alla ferrovia: disagi e ritardi sui treni della tratta Rivarolo-Settimo

Treni cancellati e ritardi ferroviari: è questa la conseguenza dell'incendio divampato oggi a Volpiano, in regione Cravero, lungo la ferrovia Sfm1 tra Rivarolo Canavese e Settimo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per lo spegnimento del rogo e per la messa in sicurezza dell'area. Ad andare in fiamme una catasta di rifiuti tra i quali anche molti pneumatici. Al momento sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per ricostruire le cause dell'incendio, che potrebbe essere di origine dolosa.

Trenitalia, dalle 14, ha attivato un servizio di bus sostitutivi tra Settimo e Rivarolo. Regolare, invece, il servizio ferroviario nella tratta Settimo-Chieri. Due treni sono rimasti fermi tra Volpiano e San Benigno Canavese.