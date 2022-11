Chieri incontra Falticeni: cultura, tradizione e folclore nel fine settimana del 12-13 novembre

Sabato 12 e domenica 13 novembre, in occasione della 44° Fiera Nazionale di San Martino, sarà ospite a Chieri una delegazione della città romena di Fălticeni, guidata dal Sindaco della città romena, Gheorghe Catalin Coman.

Sabato 12 novembre, al mattino, alle ore 10,00, in Biblioteca Civica (via Vittorio Emanuele II, 1), presentazione del libro “Come fratelli, la fratellanza italo-romena a 10 anni dall'adesione all'Unione Europea”, con gli autori Irina Niculescu e Marian Mocanu. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.