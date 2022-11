Cielo sereno e giornate gradevoli oggi e domani, da domenica arriva il freddo

Oggi e domani ancora giornate per lo più soleggiate e con temperature ben oltre la media del periodo. Da domenica l'arrivo di aria più fresca farà ritornare le temperature in media e la formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo centrale darà il via ad una settimana più instabile.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 11 e domani sabato 12 Novembre.

Cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, con velature in aumento da domani. Nebbie notturne e mattutine possibili su pianure sudorientali. Temperature massime in aumento e valori compresi tra 19 e 20 °C. Minime tra 8 e 10 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile.

13 Novembre.

Cielo molto nuvoloso o coperto di notte e primo mattino, con schiarite durante il corso della giornata. Temperature ancora stazionarie nelle minime, in netto calo nelle massime specie in montagna, con valori non oltre 15/16 °C in pianura . Venti ancora assenti o deboli di direzione variabile.

Da lunedì 14 Novembre.

Probabili piogge soprattutto sul settore nordoccidentale e Valle d'Aosta con nevicate fino a 1400/1500 m nella giornata di lunedì, poi durante la settimana ci sarà il passaggio di altre perturbazioni piuttosto rapide, da valutare nei prossimi aggiornamenti le precipitazioni che cadranno sul nostro territorio.

