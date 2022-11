Jazz Visions non poteva chiudere meglio la stagione 2022

Correva il 1937, e parlare degli Stati Uniti, la potenza giudaico-capitalistica, in termini non

graditi al regime, poteva essere oltremodo pericoloso. Questa operazione di interessamento

alla cultura americana e alla sua diffusione avveniva in Italia soprattutto a Torino, dove

operava un consistente gruppo di intellettuali in cui il mito americano era centrale per più di un aspetto interpretativo. Pavese, il deus ex machina dell'americanismo piemontese, operò fino alla metà degli anni trenta con le traduzioni degli scrittori statunitensi contemporanei e con "I saggi critici" trasforma il mito americano in "fede letteraria ed ideologica" e fede jazzistica, potremmo aggiungere. L'interesse più o meno forte per una forma culturale tipicamente americana quale è il jazz accomunò infatti intellettuali ed artisti molto diversi tra loro per interessi e discipline praticate, ma anche per mentalità e grado di impegno politico.