Assolto street artist No Tav: "Decora una grigia opera pubblica"

Non solo non ha commesso un reato, ma ha dato "ornamento, visibilità e valore ad un'opera pubblica grigia ed anonima". Con queste motivazioni un giudice di Torino ha assolto Blu, un noto street artist. Il 41enne era accusato di "imbrattamento" per aver realizzato un murales dedicato al mondo No Tav in un sottopasso ferroviario della Val Susa.