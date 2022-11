Si avvicinano le ATP FINALS di Torino 2022

Avranno inizio domenica 13 novembre, al Pala Alpitour di Torino, le ATP Finals 2022. Evento conclusivo dell’ATP Tour che vedrà i primi otto giocatori nella classifica per il singolare e le prime otto coppie per il doppio. In palio: un montepremi di 14.750.000$.

Il Nitto ATP Finals è arrivato alla 53ª edizione per il singolo e alla 48ª per il doppio ed è il più importante torneo di fine stagione per il tennis maschile. Al "Torneo dei Maestri” partecipano solo i giocatori degni di tale riconoscimento, quelli che durante l’anno si sono distinti ed hanno ottenuto i punti necessari per ottenere il pass. Il primo “Masters” della storia si giocò nel 1970 a Tokyo, per poi essere disputato in altre 15 città, tra cui Lisbona, Sydney, Shanghai, Londra... e infine Torino, fino al 2025.

Il regolamento prevede: due sfide al giorno fino alla finale del 20 novembre, con due gironi da quattro per la fase iniziale, poi le semifinali e la finale. Si gioca al meglio di 3 set con tiebreak in tutti i parziali, finale compresa. Per i doppi si gioca al meglio dei 3 set, con punto secco sul 40 pari e match tiebreak al terzo set.

Per quanto riguarda le scommesse tennis, il favorito numero 1 è ovviamente Novak Djokovic, ma Rafa Nadal potrebbe avere una motivazione in più per alzare il trofeo poiché è l’unico che manca nella sua personale bacheca. A proposito di assenti: non ci sarà Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, infortunatosi al Parigi-Bercy contro Rune. Per lui uno strappo muscolare obliquo interno nella parete addominale sinistra che lo terrà fuori gioco per almeno sei settimane.

Altro grande assente è Matteo Berrettini. Il tennista romano, 16° nel ranking ATP, aveva già partecipato alle Finals 2019 di Londra, dove fu eliminato nel girone, e alle Finals 2021 di Torino, costretto al ritiro per infortunio al primo incontro di round robin.

I qualificati per le ATP Finals 2022

I qualificati di quest’anno sono:

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Daniil Medvedev

Felix Auger-Aliassime

Andrej Rublëv

Novak Djokovic

Taylor Fritz

Rafa Nadal

Rafa è, insieme a Djokovic, il più “vecchio” del torneo. Con i suoi 36 e passa anni potrebbe essere il fratello maggiore del resto dei partecipanti, che hanno almeno 10 anni in meno rispetto a lui. Ma il numero due al mondo non li sente affatto, ed è determinato a portare a casa l’unico trofeo che non ha mai vinto.

Ci è andato vicino due volte: la prima nel 2010, perdendo contro Federer per 6-3, 3-6, 6-1; la seconda nel 2013, perdendo contro Djokovic per 6-3, 6-4. Chissà che questo non sia l’anno giusto per prendersi una rivincita contro il diretto rivale e portare finalmente a compimento la sua missione più difficile.

Stefanos Tsitsipas

Il greco classe ‘98 è l’attuale 3° nella classifica ATP. Per lui già una vittoria nel 2019, nella finale contro Thiem vinta per 6-7, 6-2, 7-6. È l’unico ad aver vinto sia le Finali ATP senior che le finali della Next Gen, il torneo per i giocatori U21. Partecipò nel 2018 battendo Alex de Minaur 4-2, 4-1, 4-2.

Viene da un anno fatto di alti e bassi, ma sicuramente darà spettacolo al pala Alpitour.

Casper Ruud

Finalista dell’US Open, perso contro Alcaraz, e dell’Open di Francia, perso contro Nadal, Casper ha l’occasione di prendersi la sua rivincita contro uno dei due spagnoli che gli hanno negato la gioia del primo Master 1000. Il norvegese numero quattro al mondo arriva carico e combattivo come non mai.

Daniil Medvedev

Già vincitore dell’edizione 2020 e secondo classificato in quella del 2021, il russo residente a Monte Carlo ha passato un anno difficile, complice anche la situazione politica attuale. Arrivato in finale all’Australian Open ha dovuto cedere a Rafa Nadal il titolo in una finale durata oltre 5 ore.

Nonostante la sconfitta in semifinale nel Mexican Open, ancora per mano di Nadal, è riuscito a salire al numero 1 del ranking mondiale per la prima volta. Ha poi perso il titolo all’Indian Wells Masters e non è più riuscito a recuperarlo. Wimbledon gli negherà la partecipazione a causa dell’invasione della Russia in Ucraina, lui intanto si opera per un’ernia e torna in campo al Geneva Open.

Negli Open di Francia recupera il primo posto in classifica. Poi una serie di sconfitte nella stagione estiva lo faranno scendere di posizione, ed ora si presenta, più affamato che mai, come numero 5.

Felix Auger-Aliassime

22 anni, numero 6 nella classifica ATP, Felix si presenta in una forma strepitosa. Nel finale di stagione ha collezionato 16 vittorie consecutive e tre titoli che si sommano a quello di Rotterdam di febbraio. A suo agio nelle gare indoor, potrebbe essere l’outsider che nessuno si aspetta.

Andrej Rublëv

Rublev, attuale numero sette in classifica, è alla sua terza partecipazione consecutiva alle Finals dal 2020. Ha vinto una Coppa Davis e un Oro olimpico nel 2021, ma non è mai riuscito a portare a casa un torneo del grande Slam. Anche quest’anno si è fermato ai quarti di finale nell’Open di Francia e all’US Open. Chissà che questa non sia la prima vittoria di Andrej in una competizione che conta.

Novak Djokovic

Djokovic non ha bisogno di presentazioni. È l’altro “vecchietto”, insieme a Nadal, che deve difendere l’onore contro la nuova generazione di fenomeni pronti a mordergli le caviglie. Ma lui non ne vuole sapere e corre più forte di tutti.

Viene da un anno che definire particolare è riduttivo. Detenuto forzatamente a Melbourne per le sue idee no vax, per le quali non ha potuto partecipare all’Australian Open e neanche agli US Open. Ha comunque potuto partecipare a diversi tornei, vincendo a Wimbledon il 21° titolo major, uno in meno di Nadal.

Per lui è la 15ª partecipazione alle ATP Finals. Vincere significherebbe arrivare alla sesta vittoria, come Federer.

Taylor Fritz

Fritz partecipa grazie al forfait di Alcaraz ma non è certo da meno degli altri. Quest’anno ha vinto l’Indian Wells contro Nadal per 6-3, 7-6, l’Eastbourne International a giugno e il Japan Open ad ottobre. Il 25enne californiano si presenta come 9° della classifica ATP.