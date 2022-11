Accampamenti abusivi in via Varese, Alessi-Marrone (FdI): "Si trovi soluzione con Prefettura"

"Siamo lieti che sia bastato un sopralluogo all'accampamento in via Varese per far sì che dalla Circoscrizione 7 arrivasse un interessamento che fino ad ora non si era visto ". A dichiararlo sono la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi e l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che proseguono: "È inaccettabile che Circoscrizione e Comune di Torino continuino ad ignorare un fenomeno, come quello degli accampamenti abusivi nei giardini pubblici, che dovrebbe essere risolto accompagnando queste persone in un percorso di inserimento e recupero sociale".

"Fino ad ora -proseguono - la Circoscrizione a guida centrosinistra ha bocciato le interpellanze di Fdi che chiedevano interventi e decoro, adesso ci auguriamo che, partendo dal tavolo per i senza fissa dimora in Prefettura, si possa trovare una soluzione ad un fenomeno che rischia di aggravarsi con l'arrivo dell'inverno". "Le istanze del territorio devono trovare riscontri da parte del tavolo. È finito il tempo delle chiacchiere, ora servono interventi concreti per dare una risposta ai cittadini" concludono Alessi e Marrone.