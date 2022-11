Calcio: chi vince chi perde e chi pareggia, ecco risultati delle partite della Serie B

Oltre al Parma, anche l'Ascoli, la Ternana, il Genoa, il Modena e il Cagliari, dai risultati ne escono vittoriose. Ma vediamo ora, come si sono svolte queste partite.

I risultati

La squadra di Cristiano Lucarelli, sale in testa alla classifica con 19 punti, mentre i marchigiani hanno faticato dopo 5 sfide perse consecutive, mentre il Modena vince ancora dopo due vittorie consecutive. La squadra del campione Fabio Cannavaro viene sconfitta di nuovo insieme alla Reggina, il Brescia e il Cosenza.

La partita Modena-Como

Un'inizio piuttosto pieno di emozoni ed equilibrio, qualche minuto di gioco e si parte con Luca Tremolada che tira la palla a Antonio Pergreffi che mette il gol dall'area di rigore. Un primo tempo, molto movimentato dove il Modena ha subito segnato due reti nel giro di poch minuti. In seguito si vede il giocatore Marco Armellino che con un colpo di testa fa il tris, in seguito anche Davide Diaw mette la sua rete e si va a 4-0, e per il quinto gol ci pensa di nuovo Luca Tremolada, mentre il Como continua a non fare nulla. Nonostante tutto il giocatore Patrick Cutrone ha fatto un gol eccezionale, viene comunque annullato dal Var per fuorigioco. Ma sempre lo stesso Patrick Cutrone ci riprova prendendo la palla al volo da parte di Alberto Cerri e trova il gol. La partita finisce con 5-1 con la vttoria del Modena.

La partita Bari-Ascoli

Una sfida che comunque inizia con tranquillità, dove ci sono molte ammonizioni, e dove il Bari già parte a razzo con il calciatore Mirco Antenucci che ci prova ma non risolve nulla. Un primo tempo che si svolge tra passaggi di palla , poi ci sempre lo stesso Mirco Antenucci, ci riprova ma il tiro va a finire fuori. Il secondo tempo invece Raffaele Pucino ci prova su punizione, ma la palla va a finire in alto, in seguito si vede anche Federico Dionisi con un colpo di testa su di una punizione, ma per via del calciatore di Daniele Quaranta che interferisce l'azione, l'arbitro, Daniele Rutella lo annulla per fuorigioco. Intorno alla fine della partita, grazie a Lorenco Simic, l'Ascoli è in vantaggio, ma il raddoppio lo fa Federico Dionisi che tira la palla forte e mette in rete, la partita finisce così 2-0 con la vittoria dell'Ascoli.

La partita Benevento-Ternana

Una partita che comincia con tanto ritmo ed energia soprattutto da parte della Ternana che già attacca. I padroni di casa subito segnano un gol grazie al calciatore Andres Tello, dove la palla prima finisce sul palo e in seguito addosso al portiere Anthony Iannarilli. Minuti di gioco intensi, e si vede Anthony Partipilo che si divora un’altra rete, per non finire, c'è anche il rigore che viene confermato dal Var di Antonino La Gumina, che dal dischetto porta ancora in vantaggio la sua squadra. Un primo tempo molto frenetico, dove anche Nermin Karic che ha l'occasione di fare gol, ma la Ternana attacca ancora con il calciatore Frederik Sorensen che con un bel colpo di testa inserisce la rete. Gli ospiti trovano un altro gol di Alfredo Donnarumma, che però viene di nuovo annullato per fuorigioco. La squadra della Ternana è ormai vincitrice di questa partita salgono in testa alla classifica con 19 punti.

La partita Cittadella-Spal

Una sfida che inizia con svariate occasioni per la squadra del Cittadella dove subito parte Mirko Antenucci che però calcia la palla che finisce in alto. Durante questo primo tempo, tanti passaggi di palla e duelli, fino a che non arriva un’espulsione l’intervento di Andrea Danzi sulla caviglia di Marco Esposito. Fortunatamente il capitano continua la partita mentre il centrocampista si becca il secondo cartellino giallo. Nel secondo tempo c'è anche la punizione di Marco Esposito, mentre il calciatore Elhan Kastrati, ci prova con un rito che manda però la palla sul palo. Minuti di gioco in campo senza più occasioni, la partita sta per terminare e c'è il secondo cartellino rosso per il calciatore Simone Branca. Il risultato della sfida resta dunque 0-0.

La partita Cosenza-Genoa

La partita inizia subito con i calabresi che partono in picchiata dove si vede Massimo Coda che causa un fallo su mano di Michele Rigione dunque rigore e si arriva in vantaggio. Sono minuti di gioco con passaggi di palla, fin quando arriva il secondo cartellino giallo per il giocatore Mattia Bani per un fallo su di Marco Nasti. Poi si vede che ci prova anche Kevin Strootman che non conclude nulla perchè la palla va fuori. Al secondo tempo, l’arbitro Niccolò Baroni concede rigore ai padroni di casa dopo averlo verificato insieme al Var. Dal dischetto parte Carlo Butic e un altro gol arriva. Il Cosenza ormai è sconfitta e la squadra del Genoa vince con 2-1.

La partita Palermo-Pisa

Il Palermo parte bene tanto che già trova il gol con il calciatore Fabio Marino. Si gioca per circa mezz'ora, fin quando arriva la Idrissa Touré, che con un bel tiro destro va a finire all’incrocio e azzecca la porta. In seguito si vede Mattia Luigi Brunori, che con un assist piazza un bel gol di destro, la partita dunque è a 3-1. Verso la metà del secondo tempo, il Pisa agisce con il giocatore con Ettore Gliozzi che trova il gol, ma poi Matteo Tramoni, anche lui risponde con un gol eccezionale calciando in girata di destro e di controbalzo. La partita tra il Palermo e il Pisa finisce con il pareggio di 3-3.

La partita Parma-Reggina

La sfida inizia con un primo tempo equilibrato, subito il Parma parte con Roberto Inglese che ci prova con un bel colpo di testa, ma la Reggina non è ferma e tenta di far qualcosa Giovanni Fabbian e Luigi Canotto. Il primo tempo dunque non dà molti risultati, nel secondo tempo invece, c'è il gol di Jayden Oosterwolde partito con un bellissimo sinistro in diagonale. La squadra della Reggina tenta di nuovo a reagire ma nello stesso tempo ecco che invece arriva il gol di Lautaro Valenti dopo l’assist di Giovanni Tutino. Il Parma dunque vince e la Reggina viene sconfitta ancora con un risultato di 2-0.

La partita Cagliari-Brescia

Il gioco inizia subito con il Cagliari dove gli attaccanti dimostrano già la loro voglia di vincere. Qualche minuto e c'è il rinvio del calciatore Luca Lezzerini che va a finisce prima contro Andrea Papetti e in seguito sul giocatore Marco Mancosu. Qualche minuto di gioco e Alessandro Deiola ci prova dopo l’assist di Alesssandro Di Pardo e mette la rete. Dopo l'intervallo, il calciatore Luca Lezzerini salva un autogol da parte di Matthieu Huard, mentre arriva Giacomo Olzer che ci prova e mette in rete il suo gol. Verso la fine della partita il Cagliari è vincente e si finisce con 2-1.