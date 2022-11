Tour gratuiti in bus alla scoperta delle Luci d'Artista in occasione dei 25 anni

In occasione dei 25 anni di Luci d'Artista tour gratuiti per i cittadini con partenza dalle diverse circoscrizioni.

La Città di Torino offre così l'opportunità di partecipare a un visita "in movimento" alla scoperta della collezione a cielo aperto a bordo di un autobus panoramico di City Sightseeing Torino, accompagnati da una guida specializzata.

14 tour con partenza dalle sedi circoscrizionali.

La durata prevista dei tour è di circa un'ora oltre il tempo di percorrenza da e per la sede della Circoscrizione.

Le prenotazioni per ottenere i biglietti di accesso al bus si effettuano esclusivamente on line a partire dal 17/11 utilizzando il link associato alla data del tour nella piattaforma di Eventbrite.it.

La partenza per tutti i tour sarà alle ore 17.30.

All'arrivo del bus sarà presente un referente di City Sightseeing con la lista dei nominativi prenotati per quel tour che governerà l'accesso al mezzo.



Il calendario suddiviso per ogni Circoscrizione, indirizzo di ritrovo del bus e link, predisposti per ogni singola data per effettuare la prenotazione:



Circoscrizione 2 - Via Guido Reni 102

Venerdì 25 novembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/451749674437

Giovedì 22 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460695351197



Circoscrizione 3 - Piazzale Chiribiri

Mercoledì 30 novembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460685652187

Martedì 27 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460731268627



Circoscrizione 4 - Via Servais, 5 ang, Corso Montegrappa

Giovedì 1 dicembre 2022https://www.eventbrite.it/e/460688861787

Mercoledì 28 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460734859367



Circoscrizione 5 - Via Stradella , 192

Venerdì 2 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/463593309067

Giovedì 29 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460737788127



Circoscrizione 6 - Piazza Sofia

Martedì 6 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460690596977

Martedì 3 gennaio 202 3https://www.eventbrite.it/e/460738911487



Circoscrizione 7 - Corso Vercelli, 15

Giovedì 15 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460693274987

Mercoledì 4 gennaio 2023 https://www.eventbrite.it/e/460743806127



Circoscrizione 8 - Corso Corsica ,55

Venerdì 16 dicembre 2022 https://www.eventbrite.it/e/460760245297

Giovedì 5 gennaio 2023 https://www.eventbrite.it/e/460759051727