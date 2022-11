Moncalieri, da oggi orario invernale per la Ztl: le auto potranno circolare fino alle 19.30

Moncalieri, da oggi entra in vigore l'orario invernale della Ztl: le auto potranno circolare fino alle 19.30

Per i commercianti che a lungo si erano battuti contro la novità introdotta dal Comune l'anno scorso (e contro i parcheggi a pagamento) è una piccola grande vittoria. Da oggi, martedì 15 novembre, a Moncalieri cambia ancora la Ztl centrale, con l'entrata in vigore dell'orario invernale.

Da oggi in vigore la Ztl 'invernale'

Sino a fine marzo le auto potranno circolare fino alle 19.30, con lo stop che partirà solo di sera e non più da mezzogiorno, come avveniva finora. Ieri sono terminati i lavori per cambiare tutta la cartellonistica presente ai varchi di accesso al centro storico, con le modifiche ai segnali stradali presenti.

Piazza Vittorio Emanuele resta pedonale

L'orario estivo entrerà poi in vigore da aprile 2023, con l'arrivo della bella stagione e le giornate che si allungheranno, dopo il ritorno dell'ora legale.

Si dovrebbe tornare ad uno stop alla circolazione delle auto dalle 12 alla mezzanotte, ma l'orario definitivo verrà deciso nei mesi a venire. Di sicuro piazza Vittorio Emanuele, il cuore di Moncalieri e salotto buono della città, rimane pedonale.