Andrea Cane e Claudio Leone (Lega Salvini Piemonte): “Dalla Regione Piemonte investimenti per i fiumi"

Buone notizie per il Canavese e le Valli di Lanzo dalla quinta edizione del bando di riqualificazione di fiumi e laghi 2022. Degli undici progetti ammessi al finanziamento due sono canavesani e sono stati ammessi a pieno titolo al finanziamento.

“Ciriè avrà 600mila euro - commenta Claudio Leone, presidente leghista della Terza commissione del Consiglio regionale del Piemonte - per la riqualificazione ambientale dell’ecosistema fluviale, con una scala di risalita dell’ittiofauna nella traversa a valle del ponte della SP18, nel Comune di Ciriè. Questo progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Regione a pieni voti e con l’intera copertura economica della richiesta“.

“Il bando per la riqualificazione dei corpi idrici, - ha aggiunto Andrea Cane, consigliere regionale canavesano che per la Lega Salvini Piemonte ha la delega agli Enti locali - ormai alla quinta edizione, attribuisce al Comune di Borgofranco di Ivrea 228mila euro, l’intera somma richiesta, per la riqualificazione fluviale della Dora Cerulea: l'ennesimo segnale del valore costante che come politica vogliamo dare al territorio”.

“Il bando - concludono Andrea Cane e Claudio Leone, consiglieri regionali canavesani eletti nella Lega - come per le edizioni precedenti non porta solo nuova vita a laghi e fiumi piemontesi, ma bada all’intero ecosistema. Cifre che parlano da sole se ricordiamo che, nel corso dei quattro anni trascorsi, abbiamo finanziato la piantumazione di 26mila arbusti e 77mila alberi”