Traffico ferroviario rallentato per un guasto al nodo di Torino. L’intervento dei tecnici partito alle 5 mattina è ancora in corso per regolare la ripresa del servizio.

I treni possono subire cancellazioni e ritardi. La situazione dovrebbe comunque rientrare entro la mattinata.

AGGIORNAMENTO: Verso le 10.30 l'intervento dei tecnici ha permesso di risolvere il guasto tecnico al quadrivio Zappata: ora il traffico ferroviario sta progressivamente tornando alla normalità.