Strisce pedonali rialziate e corsie ridotte in uscita: più sicurezza per pedoni e bici alla rotonda di piazza Rivoli

Posta all’incrocio tra i corsi Francia, Lecce/Trapani e Vittorio Emanuele II, la rotatoria di piazza Rivoli è un nodo di particolare importanza per la viabilità cittadina.

Più sicurezza per pedoni e biciclette alla rotonda di piazza Rivoli . La Giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Manutenzione della viabilità Francesco Tresso , ha approvato il progetto esecutivo con alcune modifiche viabili che verranno realizzate nei pressi della rotatoria.

Quotidianamente viene percorsa da un numero elevato di veicoli, che si immettono sulle diverse strade spesso a velocità elevata. Una potenziale fonte di pericolo per pedoni e ciclisti che attraversano la piazza.

Il progetto esecutivo del Comune prevede alcune modifiche alla viabilità per rallentare i mezzi in uscita dalla rotatoria. Nel dettaglio verranno fatti dei restringimenti, in particolare su corso Francia e corso Vittorio Emanuele II.

Prevista anche la realizzazione di attraversamenti pedonali e per le biciclette rialzati. L’intervento avrà un costo di 187 mila euro e sarà finanziato con oneri di urbanizzazione.