L'arte antica di costruire strumenti musicali risuona nel cuore di Torino, tra l'Egizio e Palazzo Carignano

Costruirne i corpi, modellarne le forme, i pieni e i vuoti che generano suoni e e vibrazioni di corte e legni. La realizzazione di strumenti musicali è un'arte antica, che resiste alla standardizzazione con la qualità. E che a Torino vanta ancora una presenza storica come l'Accademia Liuteria Piemontese San Filippo, a pochi passi dal Museo Egizio e da Palazzo Carignano.



Una "bottega" che con "Risonante", sabato 19 novembre, vuole raccontarsi al pubblico: agli appassionati, i musicisti, ma anche i curiosi: in via Principe Amedeo 8/A aprirà le sue porte alla città con visite e attività in laboratorio.