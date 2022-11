Piazza Porpora si rifà il look con i fondi europei

Gli interventi

Con i fondi del Pnrr è previsto il completamento dell’impiantistica, il ripristino della pavimentazione e delle aiuole e la realizzazione di segnaletica adeguata. A questi stanziamenti si aggiungono quelli del Comune, che ha messo a disposizione 20mila euro per lavori igienico-sanitari, in partenza a breve.

Creare più parcheggi

Il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ha spiegato come via Porpora soffra per la mancanza di parcheggi. Da qui la richiesta, dopo il confronto con gli ambulanti, di traslare il mercato avvicinandolo di più a corso Vercelli. Così facendo si verrebbe a liberare un'area adiacente a corso Giulio dove realizzare dei nuovi stalli. Una possibilità su cui gli uffici del Commercio stanno ragionando insieme a quelli della Mobilità: un ostacolo sembra essere la violazione di alcune norme del codice della strada.