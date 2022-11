Rapinatore solitario armato di pistola assalta supermercato a Chivasso

Un rapinatore solitario armato di pistola ha assaltato questa sera il supermercato In's di via Platis a Chivasso.

Bottino da quantificare

Il malvivente si è presentato alle casse del negozio e ha minacciato una dipendente per farsi consegnare l'incasso. Una volta messo le mani sui contanti è uscito rapidamente dal supermercato e ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi a piedi.

Indagano i carabinieri

Da quantificare il bottino del colpo. Non è escluso che l'uomo fosse atteso in auto, poco distante dal negozio, da un complice. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Chivasso.