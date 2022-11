Il teatro torna a scuola: doppio appuntamento di “Concentrica” al liceo Berti

Giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022 alle ore 19.30 al Liceo Domenico Berti di Torino ritorna Concentrica Open School, il format più sperimentale di Concentrica, organizzato in collaborazione con TOOL – Torino Open Lab. Grazie a questa iniziativa, strutturata in più tappe, tra novembre 2022 e febbraio 2023, Concentrica apre agli spettatori le porte di istituti professionali e licei Torinesi con aperitivi, tour guidati della scuola e spettacoli organizzati dagli stessi studenti che li frequentano.

Questi spettacoli sono in realtà solo il coronamento di un progetto più ampio che porta il mondo del teatro agli studenti delle scuole superiori e contemporaneamente apre gli istituti alla cittadinanza, permettendo a coetanei, famiglie e pubblico esterno di partecipare agli spettacoli serali.

Gli alunni diventano i veri protagonisti dell'intero percorso e adottano l'iniziativa aderendo ai laboratori pratici di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che aprono uno spaccato sul mondo delle professioni lavorative culturali, spesso a loro sconosciute.

Un’occasione utile all'orientamento non solo scolastico, con una dimensione pratica nella quale i ragazzi assumono il ruolo di padroni di casa: promuovono le serate sui canali social, accolgono il pubblico e lo guidano in una visita della scuola raccontando se stessi e quel luogo “sconosciuto” agli adulti chiamato scuola.

Tutto questo grazie alle conoscenze maturate ed assimilate durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Questo esperienza insolita dura circa due settimane, durante le quali gli studenti mettono a frutto le cosiddette life skills sul terreno delle nuove tecnologie, l'uso professionale dei social media e degli smartphone, creando immagini e provando a proiettare sé stessi nel futuro che li attende. Nelle passate edizioni, sono stati coinvolti più di 200 studenti provenienti dall’I.I.S. Avogadro, dal Liceo Berti e dal Convitto Nazionale Umberto I, scuole che, anche quest’anno, hanno confermato l’adesione al progetto.

Particolare evidenza va data al lavoro svolto lo scorso anno al Convitto Nazional Umberto I che è stato appena riconosciuto dal ministero come buona prassi, inserito nell'ottava edizione del Catalogo " La scuola che impresa " che raccoglie e illustra le buone prassi di Alternanza/PCTO messe in campo dagli Istituti di scuola secondaria superiore che partecipano al programma di assistenza tecnica di Anpal Servizi.

IL PROGRAMMA CONCENTRICA OPEN SCHOOL

Il progetto di Concentrica Open School è partito il 3 novembre dal Liceo Berti di Torino, coinvolgendo gli studenti in attività formative ed esperienziali, restituendogli il ruolo di protagonisti nella loro scuola.

L’esperienza si concluderà le sere del 17 e del 18 Novembre 2022, con l’apertura della scuola al pubblico, (il Liceo Berti per le prime due date) dando la possibilità ai ragazzi di guidare e raccontare il proprio liceo agli spettatori oltre che di offrire un aperitivo e intervistare gli artisti al termine dello spettacolo. Il pubblico che interviene può assistere ai due spettacoli in programma: Il 17 novembre “Sempre Domenica”, che conta più di 100 repliche in tutta Italia, della pluripremiata compagnia Controcanto Collettivo ( Premio Hystrio Iceberg 2022 e Premio Anct 2019), formata da un gruppo di giovani che si sono incontrati proprio al durante un corso di teatro organizzato dalla scuola. Sono Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Simone Giustinelli, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero. Lo spettacolo racconta i sogni infranti dei nuovi proletari.

La sera successiva il 18 novembre “L’Anarchico non è fotogenico" di e con Quotidiana.com, che porta riflessioni e temi utili per affrancarsi dall’egemonia mediatica dell’immagine.

Seguiranno gli appuntamenti all’I.I.S. Avogadro il 2 e il 3 febbraio 2023 e al Convitto Nazionale Umberto I il 9 e il 10 febbraio 2023 con titoli ancora da definire.