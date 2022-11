"Un padre su misura": il libro di Laura Gaetini presentato al Circolo dei Lettori

“Un padre su misura” è il titolo del nuovo libro edito da Araba Fenice Edizioni e firmato da Laura Gaetini, avvocato matrimonialista ed esperta di diritto di famiglia, che indaga in questa nuova opera le delicate dinamiche che regolano le relazioni nel focolare domestico, in particolare il rapporto padre-figli.

Il libro verrà presentato il prossimo 18 novembre, alle ore 21 presso la Fondazione Circolo dei Lettori, in via Bogino, 9 a Torino

Una raccolta di biografie in cui l’autrice indaga la dimensione familiare di figure note come Gandhi, Einstein, Stalin, Chanel, Pasolini, svelandone aspetti poco conosciuti e cogliendo nelle loro vicende la testimonianza delle difficoltà di essere padri e figli. L’autrice sposta l’attenzione oltre la fama dei personaggi e, guardando alla loro infanzia, ne romanza il contenuto psichico in modo del tutto verosimile, per portare luce su quelle zone buie che hanno determinato volontà e caratteri.

Vite straordinarie, consegnate alla storia, in cui il rapporto con i propri padri ha influenzato, nel bene e nel male, la formazione e lo sviluppo della personalità e che, a sua volta, ha condizionato quella dei figli.

Reali o idealizzati, i padri indagati nel libro hanno un minimo comune denominatore: l’assenza.

Padri spirituali di intere nazioni che non riescono ad essere padri di un singolo figlio. O padri così assenti da dover essere “disegnati” come un abito sartoriale.

Alle dieci storie se ne aggiunge una attuale, quella di un padre affidatario, la cui paternità è frutto di una scelta consapevole.

“La mia professione – spiega l’Avv. Laura Gaetini – mi ha insegnato ad avvicinarmi ai rapporti familiari e a comprenderli. La mia esperienza professionale è la prospettiva dalla quale osservo i protagonisti del libro. Sono storie umane, di padri e di figli, che per quanto lontane nel tempo, restano attuali: siamo tutti figli e in tanti siamo anche genitori, facilmente possiamo ritrovarci in qualche dettaglio di questi racconti”.